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Посольство Польши в Грузии отметило День независимости страны
10.11.2024 16:44
Посольство Республики Польша в Грузии бегом отметило 106-летие восстановления независимости Польши.
Участники масштабных соревнований, организованных на территории озера Лиси, были награждены памятными медалями и рубашками с польской символикой.
Среди гостей был посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский, поляк по происхождению.
«Сегодня мы отмечаем День независимости Польши. Посольство Польши в Грузии пригласило множество людей, в том числе представителей дипломатической миссии. Был организован забег, в котором я не принимал участия, но сегодня прекрасный день для прогулки, и я был рад присоединиться к мероприятию», — рассказал Павел Герчинский Первому каналу Грузии.
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