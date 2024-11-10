

Посольство Польши в Грузии отметило День независимости страны

10.11.2024 16:44





Посольство Республики Польша в Грузии бегом отметило 106-летие восстановления независимости Польши.



Участники масштабных соревнований, организованных на территории озера Лиси, были награждены памятными медалями и рубашками с польской символикой.



Среди гостей был посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский, поляк по происхождению.



«Сегодня мы отмечаем День независимости Польши. Посольство Польши в Грузии пригласило множество людей, в том числе представителей дипломатической миссии. Был организован забег, в котором я не принимал участия, но сегодня прекрасный день для прогулки, и я был рад присоединиться к мероприятию», — рассказал Павел Герчинский Первому каналу Грузии.





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