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Представителя оппозиции Лашу Парулава выдворили с заседания ЦИК
10.11.2024 18:25
Глава Центризбиркома удалил одного из представителей объединения «Единство - Национальное движение» Лашу Парулава с заседания комиссии, которая сегодня обсуждает жалобы на проведение выборов, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
«Это была не голосование, это была российская спецоперация, которая была проведена в Грузии, и демократия в стране была аннулирована, политические объединения были распущены, и за это несете ответственность вы, господин Георгий, и вы, господин Георгий Джавахишвили», - обратился Фарулава к председателю ЦИК Георгию Каландаришвили и секретарю Георгию Джавахишвили.
«Вы главные фальсификаторы, вы захватили эти выборы», - сказал он им.
После предупреждения Каландаришвили ему сначала отключили микрофон, а затем председатель выдворил его из зала. Приставы силой вывели его из зала.
Рассмотрение жалоб в Центральной избирательной комиссии продолжается.
По решению судейской коллегии не были удовлетворены и иски НПО «Ассоциация молодых юристов» и «Наш голос» об аннулировании результатов выборов
10 ноября в 11:30 утра началось очередное заседание ЦИК, на котором снова будут рассматриваться жалобы оппозиционных партий и неправительственных организаций.
Среди них - жалобы «Ассоциации молодых юристов Грузии», а также партий «Единство - Национальное движение» и «Сильная Грузия». Они считают, что выборы были проведены с нарушением принципа тайного голосования, поскольку можно было определить, кому избиратель не отдал или отдал свой голос, что является основанием для аннулирования результатов выборов.
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