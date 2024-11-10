

Тина Бокучава: Единственным требованием каждой акции является требование о проведении повторных парламентских выборов

10.11.2024 21:40





Есть общая национальная цель, и это возврат выборов 26 октября и европейского будущего страны, - указанное заявление на протестном шествии, организованном группой "Даитове", проходящем в эти минуты, - заявила одна из лидеров «Единства – Национального движения» Тина Бокучава.



По её словам, единственным требованием каждой акции является именно требование о проведении повторных парламентских выборов.



"Сегодня молодежь организовала акцию протеста, к которой мы, естественно, присоединяемся. Мы будем присоединяться ко всем акциям, и сами будет организаторами таковых, так как Есть общая национальная цель, и это возврат выборов 26 октября и европейского будущего страны. Выборов, которые у нас отнял Иванишвили, отнял у народа, а сейчас пытается отнять и наше европейское будущее. единственным требованием каждой акции является именно требование о проведении повторных парламентских выборов, которые должны состояться для того, что народ смог вернуть свой голос и выбор", - заявила Бокучава.



В эти минуты в грузинской столице проходит шествие с требованием о проведении повторных парламентских выборов, организованное группой "Даитове".



По мнению участников акции, результаты парламентских выборов, проходивших в Грузии 26 октября, были сфальсифицированы.





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