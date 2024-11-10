

Георгий Сиоридзе: В ЦИК Грузии попытались создать декоративный процесс

10.11.2024 21:46





ЦИК Грузии в течение целых 8 часов, якобы, устанавливали истину, когда им всё заранее было известно, - указанное заявлению по завершению заседания в ЦИК Грузии, на котором рассматривались жалобы представителей оппозиции, сделал представитель "Сильной Грузии" Георгий Сиоридзе.



По его словам, в день голосования были массовые нарушения принципа тайного голосования, сегодня же ЦИК пыталась создать "декоративный процесс".



"Если бы здесь было принято иное решение, это было бы признанием большой ответственности комиссии. Никто не сомневался, что они сделают все для того, чтобы был получен тот результат, который был получен. Соответственно, в течение целых 8 часов, якобы, устанавливали истину, когда им всё заранее было известно. В частности, все те лица, которые приняли решение и поддержали неудовлетворение жалоб, очень точно знали, что они делали и намеревались сделать. Этим они попытались создать декоративный процесс,. Разумеется, здесь может быть только одна истина, принцип тайного голосования был массово нарушен на 2263 участках, что составляет 90% избирателей Грузии”, - заявил Сиоридзе.



Сегодня ЦИК Грузии не удовлетворила жалобы оппозиционных объединений по признанию недействительными итоговых протоколов окружных избирательных комиссий.





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