

Полиция потребовала у протестующих освободить дорогу для движения

10.11.2024 22:10





Полиция потребовала у протестующих марша Daitove освободить дорогу для движения — правый и левый берега реки Мтквари (Кура). Активисты используют слово «разогнать».



Основательница группы Daitove Нэнси Воланд пишет в соцсети, что причина — недостаточное количество протестующих.



«Полиция нас разгоняет из-за недостаточного количества людей и штрафует», — сообщает она.



Другая пишет, что сотрудники полиции «пытаются нас разогнать» и призывает граждан присоединиться к маршу.



Сотрудники МВД Грузии подтвердили СМИ, что на митинге собралось не такое количество людей, чтобы перекрывать дорогу и препятствовать движению транспорта.



Правоохранители заявили, что прозвучало предупреждение, после чего полиция примет предусмотренные законом меры.



Однако шествие продолжается: протестующие направляются к отправной точке акции — площади Свободы.



Отметим, активисты группы Daitove, организаторы протестного марша, заявили, что с 10 ноября начинают «парализовывать город». Они уже перекрыли движение на правом и левом берегах реки Мтквари (Кура), поскольку, как заявляется, участников шествия очень много.



Один из активистов Илия Глонти появился в повязке на руке — белая ткань с черной жирной точкой посередине. По его словам, это — символ нарушения тайны голосования на выборах 26 октября.





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