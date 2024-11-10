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Полиция потребовала у протестующих освободить дорогу для движения


10.11.2024   22:10


Полиция потребовала у протестующих марша Daitove освободить дорогу для движения — правый и левый берега реки Мтквари (Кура). Активисты используют слово «разогнать».

Основательница группы Daitove Нэнси Воланд пишет в соцсети, что причина — недостаточное количество протестующих.

«Полиция нас разгоняет из-за недостаточного количества людей и штрафует», — сообщает она.

Другая пишет, что сотрудники полиции «пытаются нас разогнать» и призывает граждан присоединиться к маршу.

Сотрудники МВД Грузии подтвердили СМИ, что на митинге собралось не такое количество людей, чтобы перекрывать дорогу и препятствовать движению транспорта.

Правоохранители заявили, что прозвучало предупреждение, после чего полиция примет предусмотренные законом меры.

Однако шествие продолжается: протестующие направляются к отправной точке акции — площади Свободы.

Отметим, активисты группы Daitove, организаторы протестного марша, заявили, что с 10 ноября начинают «парализовывать город». Они уже перекрыли движение на правом и левом берегах реки Мтквари (Кура), поскольку, как заявляется, участников шествия очень много.

Один из активистов Илия Глонти появился в повязке на руке — белая ткань с черной жирной точкой посередине. По его словам, это — символ нарушения тайны голосования на выборах 26 октября.


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