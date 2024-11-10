|
|
|
Полиция потребовала у протестующих освободить дорогу для движения
10.11.2024 22:10
Полиция потребовала у протестующих марша Daitove освободить дорогу для движения — правый и левый берега реки Мтквари (Кура). Активисты используют слово «разогнать».
Основательница группы Daitove Нэнси Воланд пишет в соцсети, что причина — недостаточное количество протестующих.
«Полиция нас разгоняет из-за недостаточного количества людей и штрафует», — сообщает она.
Другая пишет, что сотрудники полиции «пытаются нас разогнать» и призывает граждан присоединиться к маршу.
Сотрудники МВД Грузии подтвердили СМИ, что на митинге собралось не такое количество людей, чтобы перекрывать дорогу и препятствовать движению транспорта.
Правоохранители заявили, что прозвучало предупреждение, после чего полиция примет предусмотренные законом меры.
Однако шествие продолжается: протестующие направляются к отправной точке акции — площади Свободы.
Отметим, активисты группы Daitove, организаторы протестного марша, заявили, что с 10 ноября начинают «парализовывать город». Они уже перекрыли движение на правом и левом берегах реки Мтквари (Кура), поскольку, как заявляется, участников шествия очень много.
Один из активистов Илия Глонти появился в повязке на руке — белая ткань с черной жирной точкой посередине. По его словам, это — символ нарушения тайны голосования на выборах 26 октября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна