

Президент встречается с председателями комитетов по международным отношениям 8 стран ЕС

11.11.2024 10:52





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с делегацией председателей комитетов по международным отношениям 8 стран Евросоюза. Встреча проходит во дворце Орбелиани.



По сообщению пресс-службы администрации президента, после встречи состоится пресс-конференция.



Для справки, в Тбилиси находятся председатели комитетов парламентов 8 стран Евросоюза. В частности, глава комитета по международным отношениям парламента Германии (Бундестага) Михаэль Рот распространил информацию, что Тбилиси посетят председатели комитетов парламентов Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. Вместе с Жигимантасом Павиленисом и Михаэлем Ротом в Тбилиси прибыли председатель комитета по международным отношениям парламента Эстонии Марко Михельсон, председатель комитета по международным отношениям парламента Латвии Инара Мурниеце, председатель комитета по обороне парламента Финляндии Юка Копра, вице-президент комитета по европейским делам Национальной ассамблеи Франции Фредерик Петт, председатель комитета по делам ЕС парламента Швеции Эрик Оттоссон и член комитета по международным отношениям и делам ЕС парламента Польши Михау Камински.





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