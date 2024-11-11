

Спикер парламента Грузии отказался от встречи с группой председателей комитетов парламентов 8 стран Евросоюза

11.11.2024 10:56





Невозможно представлять Европу как проект мира и в то же время от имени Европы сеять хаос в стране - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отказавшийся от встречи с группой членов парламентов ряда стран, прибывших в Тбилиси.



Как отмечает Папуашвили, несмотря на то, что власти Грузии по-прежнему привержены содействию диалогу со всеми релевантными и заинтересованными сторонами Евросоюза, они не могут положительно ответить на это намерение провести встречи.



«Как было публично анонсировано, в эти дни в Грузию прибывает группа депутатов из нескольких стран, к которой присоединился депутат парламента Литвы Жигимантас Павиленис. Эта группа также просила встречи со мной и председателями некоторых комитетов парламента, в чем я отказал и объяснил причину отказа в письменном виде», – заявляет председатель парламента.



Он отмечает, что «исходя из неоднократно проявленного недружественного отношения к Грузии, у некоторых членов делегации не должно быть других ожиданий».



Как заявляет Папуашвили, очевидно, что главным основанием визита является политическая предвзятость, и это видят все.



«Недружественная риторика и действия некоторых членов делегации в отношении Грузии и ее власти, свидетелями которых мы являемся на протяжении последних двух с половиной лет, также препятствуют нашим усилиям, направленным на поддержание мира и демократической стабильности в Грузии.



Невозможно представлять Европу как проект мира и в то же время от имени Европы сеять хаос в стране.



Грузинское общество четко ответило на иностранное вмешательство в выборы 26 октября, когда «Грузинская мечта» одержала очередную убедительную победу.



Отрицание выборов и игнорирование столь сильного голоса избирателей - это путь, которому оппозиция следует в течение лет и к чему грузинское общество уже привыкло. Однако когда грузинское общество видит отрицание демократии европейскими политиками, это наносит ущерб доверию к ЕС.



Учитывая вышеизложенное, считаю невозможным согласиться на полученную просьбу.



В то же время хотел бы выразить уважение другим членам делегации и подтвердить готовность продолжить диалог в рамках фундаментальных принципов и норм парламентской дипломатии, на основе равенства и уважения суверенитета», - пишет Шалва Папуашвили в Facebook.





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