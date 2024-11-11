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Зурабишвили: Это были управляемые однопартийно и однопартийно сфальсифицированные выборы
11.11.2024 11:47
Кризис налицо, и наши друзья здесь, чтобы увидеть, найти те пути, с помощью которых Грузия может выйти из этого кризиса - страна выйдет из этого кризиса в справедливой форме, мы вернемся к новым выборам для того, чтобы Грузия получила легитимный парламент, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи с председателями комитетов по международным отношениям 8 стран ЕС.
По ее словам, грузинское общество действительно европейское, однако власть не демократичная.
«Это страна, где общество действительно европейское, демократическое и, к сожалению, у которой нет демократической власти, в которой однопартийная власть, которая практически завладела институтами этой страны, и результат мы получили на этих выборах. Это однопартийно управляемые выборы, с другой помощью, но выборы, управляемые однопартийно и однопартийно сфальсифицированные. Именно поэтому мы входим в кризис.
Исходя из заявлений главы ЦИК, ясно, какое решение она примет. Здесь не может быть никакой неожиданности. Кризис налицо, и наши друзья здесь, чтобы вместе с нами увидеть, найти пути выхода Грузии из этого кризиса, и она выйдет из этого кризиса только в какой-то момент и какой-то форме, справедливой форме, мы вернем новые выборы для того, чтобы Грузия получила легитимный парламент, легитимное правительство и легитимного нового президента, когда придет для этого время. Это наш путь. Наш путь - это путь стабильности, демократии и Европы. Другого пути для Грузии не существует, и наши друзья, которые находятся здесь, глубоко убеждены в этом вместе с нами», - сказала Зурабишвили.
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