

Михаэль Рот: Некоторые представители правящей партии Грузии называют нас врагами - мы не враги, мы друзья

11.11.2024 12:21





Некоторые представители правящей партии называют нас врагами. Мы не враги, мы друзья - извините, но спросите у правящей партии, почему они не захотели нас принять, - заявил председатель комитета по международным отношениям парламента Германии (Бундестага) Михаэль Рот после встречи с президентом Грузии, отвечая на вопрос, почему «Грузинская мечта» не встретилась с делегацией председателей комитетов 8 стран ЕС.



По его словам, члены делегации находятся в Грузии как друзья грузинского народа, а в условиях живой демократии противоречивые моменты в политике нормальны.



По словам Рота, существуют серьезные сомнения в связи с легитимностью прошедших в Грузии выборов и они требуют проведения независимого зарубежного расследования.



«Извините, но спросите у правящей партии, почему у них не было желания принять нас. Мы находимся здесь как друзья народа Грузии, а в условиях живой демократии противоречивые моменты в политике нормальны. В этом суть. Мы здесь как друзья. Мы соглашаемся во многих вопросах, но иногда есть и разногласия. Некоторые представители правящей партии называют нас врагами. Мы не враги, мы друзья.



Я уже выразил свои серьезные сомнения в легитимности выборов, и очевидно, что сомнения настолько серьезны, что мы потребуем проведения независимого зарубежного расследования. Это единственный шанс восстановить доверие», - сказал Рот.





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