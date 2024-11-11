

Зурабишвили: Когда я думаю о том, где мы были и где находимся сегодня, сердце очень болит

11.11.2024 12:24





Когда я думаю о том, где мы были и где находимся сегодня, у меня очень болит сердце. Где-то потерянный шанс, и мы должны найти его вместе с нашими друзьями, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи с председателями комитетов по международным отношениям 8 стран ЕС.



По ее словам, приезд представителей европейских стран в Грузию - это еще один знак европейской поддержки и знак того, что Европа не отпускает Грузию.



«Я хочу поприветствовать наших гостей, делегацию европейских парламентов. Они представляют 8 стран и являются настоящими верными друзьями Грузии, которые с первого дня поддержали грузинское государство, государственное строительство и его европейский путь. Если в прошлом году, в декабре, мы достигли уровня, что нам предоставили статуса кандидата, то заслуга наших друзей, что нам доверили и предоставили этот статус. Знаком доверия был тот огромный шаг для Грузии, который мы отпраздновали в декабре. Когда я думаю о том, где мы были и где мы сейчас, мое сердце очень болит. Где-то потерянный шанс, и мы должны найти его вместе с нашими друзьями. Их приезд сюда сегодня, когда Грузия входит в глубокий политический кризис, является еще одним знаком этой европейской поддержки. Европа не отпускает нас и по-прежнему верит в Грузию и европейскость Грузии, европейскость народа Грузии, что неоднократно выражалось в течение этих 33 лет. Когда европейские принципы, надежда на европейское будущее были под сомнением, каждый раз выходило население Грузии, общественность. Мы знаем многих людей, которые говорят, что практически провели 30 лет на улицах, потому что отход власти относительно любого демократического принципа всегда вызывал протест в этой стране. Это страна, где общество европейское, демократическое и, к сожалению, у которой нет демократической власти, где однопартийная власть, которая практически завладела всеми институтами этой страны, и результат мы получили на этих выборах», - заявила Саломе Зурабишвили.





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