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В Тбилиси сегодня пройдет акция протеста «Мы – Европа»
11.11.2024 14:31
На проспекте Руставели сегодня пройдет акция протеста с требованием проведения новых выборов - «Мы – Европа».
Участники акции соберутся у здания парламента в 19:00.
В демонстрации примут участие представители как оппозиционных партий, так и гражданского общества.
Участники протеста не признают результаты парламентских выборов и, соответственно, легитимацию парламента и требуют назначения повторных выборов.
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