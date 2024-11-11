

В Тбилиси сегодня пройдет акция протеста «Мы – Европа»

11.11.2024 14:31





На проспекте Руставели сегодня пройдет акция протеста с требованием проведения новых выборов - «Мы – Европа».



Участники акции соберутся у здания парламента в 19:00.



В демонстрации примут участие представители как оппозиционных партий, так и гражданского общества.



Участники протеста не признают результаты парламентских выборов и, соответственно, легитимацию парламента и требуют назначения повторных выборов.





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