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Фредерик Петт: «Единственное место, где нет конфликта, это кладбище»
11.11.2024 14:36
Единственное место, где нет конфликта, это кладбище - удивляет, когда мне как парламентарию говорит член парламента: «Я не буду с тобой встречаться, потому что ты со мной не соглашаешься», - заявил вице-президент комитета по европейским делам Национальной ассамблеи Франции Фредерик Петт после встречи с президентом Грузии. Так он оценил тот факт, что «Грузинская мечта» отказалась от встречи с делегацией председателей комитетов по внешним связям 8 стран ЕС.
По его словам, это «очень разочаровывает».
«Мы хотим сказать, что Европа - это семья. Евросоюз - это инструмент управления конфликтами. Иногда мы не можем договориться. В Европе у нас иногда бывают разногласия, но мы работаем вместе. Меня удивляет, что член парламента говорит мне как парламентарию: «Я не буду с тобой встречаться, потому что ты со мной не соглашаешься». Для меня это полное отрицание того, что подразумевает демократия. Единственное место, где нет конфликтов, - это кладбище. Я туда не тороплюсь», - говорит Петт.
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