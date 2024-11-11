

Михаэль Рот: Коллапс моего правительства оказывает огромное влияние на стабильность Европейского союза

11.11.2024 14:39





«Коллапс моего правительства оказывает огромное влияние на стабильность Европейского союза. Я прекрасно понимаю, когда уважаемые коллеги спрашивают меня, что, черт возьми, происходит в Берлине?» — Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот на пресс-конференции, состоявшейся в администрации президента после встречи с Саломе Зурабишвили.



На пресс-конференции представитель СМИ спросил Михаэля Рота, почему его так интересует грузинская политика.



«Я не понял вопроса, потому что уже пытался объяснить, что общая основа членства в ЕС — быть вовлеченным не только исходя из наших интересов. Например, коллапс моего правительства оказывает огромное влияние на стабильность Европейского союза. Я прекрасно понимаю, когда уважаемые коллеги спрашивают меня, что, черт возьми, происходит в Берлине? Это вполне нормальный вопрос.



Развитие событий в вашей стране оказывает на нас огромное влияние, потому что самая большая угроза не только для грузинского народа, но и для нас – это российский империализм. 20 процентов вашей страны, а не моей, оккупировано Россией. В настоящее время, на данном этапе, если мы не остановим российский империализм, он дестабилизирует мир, безопасность, демократию и свободу.



Кроме того, кампании по дезинформации в наших странах представляли угрозу не только для наших друзей и союзников. В Республике Молдова, как и в Германии, мы все говорим на одном языке, мы одна семья, лояльные европейцы. Грузия не является членом Европейского союза, но это наша миссия. Мы пытаемся помочь вам на этом долгом и трудном пути, но оно того стоит, в наших интересах, в интересах Европейского союза стабилизировать Восточную Европу, с миром, демократией, верховенством закона и свободой. Это лучший инструмент для борьбы с российским империализмом», — заявил Рот.







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