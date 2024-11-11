

Президент Грузии помиловала 11 осужденных

11.11.2024 14:42





Сегодня, 11 ноября, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 осужденных.



По данным администрации президента, троим из них смягчены наказания в виде оставшегося отбывания наказания в пенитенциарном учреждении.



Акт амнистии также затронул 8 человек, осужденных к условному наказанию, которые были полностью освобождены от дальнейшего отбывания условного заключения.





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