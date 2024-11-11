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Президент Грузии помиловала 11 осужденных


11.11.2024   14:42


Сегодня, 11 ноября, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 осужденных.

По данным администрации президента, троим из них смягчены наказания в виде оставшегося отбывания наказания в пенитенциарном учреждении.

Акт амнистии также затронул 8 человек, осужденных к условному наказанию, которые были полностью освобождены от дальнейшего отбывания условного заключения.


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