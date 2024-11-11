

Михаэль Рот: Мы должны сформировать огромную коалицию против «Партии глобальной войны» — России

11.11.2024 14:43





«Мы должны сформировать огромную коалицию против «Партии глобальной войны» — России. Это одна из наших главных задач, почему мы находимся в Грузии», — заявил председатель комитета по иностранным делам немецкого бундестага Михаэль Рот на пресс-конференции, состоявшейся в администрации президента после встречи с Саломе Зурабишвили.



Кроме того, по словам Михаэля Рота, многие граждане Грузии совершенно справедливо опасаются войны и агрессии.



«Очевидно, что оппозиция абсолютно не оценила должным образом тот факт, что многие граждане Грузии совершенно справедливо боятся войны и агрессии, что «партия глобальной войны» существует. «Партия глобальной войны» существует, и это Россия. Я прекрасно понимаю, что люди чувствуют себя уязвимыми, особенно в вашей стране, потому что 20 процентов ваших территорий находятся под российской оккупацией. Это большое разочарование.



Мы, немцы, французы и все в Европе, закрыли на это глаза в 2008 году, мы были далекими друзьями и союзниками, но мы пытались учиться на своих ошибках. Поэтому нам придется проявить немного терпения, иногда требуется время, чтобы достичь переломного момента. В Германии мы называем это Wendepunkt. Мы в вашем сообществе должны очень серьезно отнестись к этим опасениям. Война – это полная катастрофа, и мы должны об этом говорить. Мы должны сформировать огромную коалицию против «Партии глобальной войны» — России. Это одна из наших главных задач, почему мы здесь. Приглашаем всех присоединиться к нам», — заявил Михаэль Рот.





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