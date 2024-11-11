

Каладзе назвал бездельниками председателей комитетов по международным отношениям 8 стран ЕС

11.11.2024 16:03





Заявления этих людей не имеют никакой ценности. Это бездельники, которые приезжают то в одну страну, то в другую, - так генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе оценил визит в Грузию председателей комитетов по международным отношениям 8 стран ЕС.



По его словам, члены делегации говорят от имени Европы и делают все, чтобы в Грузии произошел беспорядок, напряженность.



«Заявления этих людей не имеют никакой ценности. Это бездельники, которые приезжают то в одну страну, то в другую. Мы помним, как они приехали во время акций оппозиции, в том числе, выступали. Чем эти люди запомнились населению нашей страны - ложью. Пропаганду той лжи, которую мы слышали все это время, продолжают и сегодня. Соответственно, мы все прекрасно знаем, что представляют собой эти люди и кто они. Их заявления не имеют никакой ценности.



Европа, Евросоюз основаны на различных ценностях. Есть несколько ценностей, которые важны для нас. Одна из них - мир. Соответственно, эти люди говорят с нами от имени Европы и делают все, чтобы в стране произошли беспорядки, напряженность. Не только сейчас, но в целом и раньше. Если вспомнить, что они заявляли несколько месяцев назад, то это обычные вредители. Мы должны называть все своими именами! Эти люди не уважают нашу страну, государственность, грузинский народ. Соответственно, заявления, действия таких людей - все имеет цену соломы. Так что, Зурабишвили и другие мелкие политики, радикалы, которые находятся внутри страны, которые представляют оппозиционное крыло. Это все одно. И те, кто делает заявления извне, они все одно и находятся под одним крылом, у них один хозяин.



Несколько месяцев назад мы услышали заявление высокопоставленных лиц ЕС, что они не будут встречаться с высокопоставленными лицами правительства Грузии. Если говорить в том же контексте, то это советское. Это советский подход и отношение исходят от этих радикалов, часть которых сегодня в Грузии и заявления которых мы слышали извне», - заявил Каладзе.





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