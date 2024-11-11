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Кобахидзе встретился с Ильхамом Алиевым
11.11.2024 16:42
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Информацию распространяет администрация правительства. По их данным, встреча с глазу на глаз прошла в Баку в рамках 29-й Конференции ООН по изменению климата.
«Стороны рассмотрели вопросы, которые будут обсуждаться на конференции, а также говорили о стратегическом партнерстве двух стран. Были подчеркнуты успешное сотрудничество в различных сферах и роль совместных проектов регионального значения для развития стран и региона.
В ходе встречи внимание также было уделено вызовам безопасности в регионе. Стороны подтвердили готовность максимально способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе.
Ираклий Кобахидзе пригласил Ильхама Алиева в Грузию с официальным визитом», - сказано в информации.
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