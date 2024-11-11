

Представитель Сейма Литвы обвинил во лжи «Грузинскую мечту»

11.11.2024 18:41





«Грузинская мечта» лжет, заявляя, что может быть гарантом вступления Грузии в ЕС, сказал председатель комитета по внешним связям Сейма Литвы Жигимантас Павиленис во время визита в Тбилиси.



Он подчеркнул, что правительство Грузии «не сдает экзамен», говоря о перспективах вступления Грузии в Евросоюз.



«Достаточно одной ошибки, чтобы остановить этот процесс. Когда «Грузинская мечта» говорит, что может гарантировать членство, они лгут», — сказал Павиленис.



Он прибыл в Тбилиси в составе делегации представителей восьми парламентов ЕС. В «Грузинской мечте» назвали визит «ангажированным» и «недружественным». Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили официально отказался от контактов с делегацией.



Павиленис сказал, что это «очень по-советски», и тенденцию эту заметил, по его словам, еще три-четыре года назад:



«Те, кто критиковал правительство Грузии, больше не встречались с ними. Я часто приезжал сюда за последние три года, им …как они заявляли… не удавалось проводить встречи».



Источник: SOVA

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