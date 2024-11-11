

В новом парламенте Грузии будет 17 миллионеров «Грузинской мечты» — СМИ

11.11.2024 18:44





В новом парламенте Грузии согласно итогам выборов, которые оспаривает оппозиция, будет 17 миллионеров.



Вернее, один миллиардер — Бидзина Иванишвили, и 16 депутатов, чьи активы превышают миллион в лари или зарубежных валютах. Все они проходят в парламент по спискам правящей партии.



Всего в парламенте Грузии 150 мест, «Грузинская мечта», по данным ЦИК, берет 89 мандатов. То есть, миллионер — каждый пятый будущий депутат от партии власти.



Это видно из финансово-имущественных деклараций, которые, согласно закону, сдали будущие слуги народа.



В «Грузинской мечте» на это говорят, что это естественно, потому что в их списке «нет неудачников и бездельников».



Среди богатых парламентариев десять хотя бы раз уже были депутатами парламента, а еще семеро — дебютанты. У троих депутатство — семейная традиция, они или мужья или дети уже состоявшихся парламентариев.



Из деклараций видно, что деньги будущие законодатели предпочитают хранить в зарубежной валюте, некоторые в биткоинах, и активно вкладывают средства в акции, недвижимость и коллекции ценных предметов, где особо популярны дорогие часы.



Имена всех с описаниями приводит грузинская служба «Радио Свобода», с указанием номеров в партийном списке:



Бидзина Иванишвили №1

Единственный из списка, который входит в мировой список богачей, в ноябре Bloomberg оценивает его активы в $7,4 млрд. Это сравнимо с четвертью ВВП Грузии.



Лаша Талахадзе №7

Трехкратный Олимпийский чемпион, недавно получивший премию в миллион лари за золото в Париже. У семьи шесть квартир в Тбилиси, строящиеся дома и участки в Тбилиси, Мцхета, Душети и Сенаки, автомобили BMW XM, Jeep Wrangler, Lexus LX450, Toyota Prado. У Талахадзе миллион лари в банке на счету и кредит на 2,2 млн.



Вахтанг Турнава №8

Акционер семи компаний и директор четырех, родственник и.о. главы Нацбанка Натии Турнава. Ему принадлежат две квартиры и три паркинга на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, собирает коллекцию раритетных часов. На текущем счету 281 395 лари, $76 24 и €56 906.



Гено Петриашвили №10

Еще один олимпийский чемпион. Три квартиры в Тбилиси и одна в Гори, три машины, четыре пары коллекционных часов. На счету 830 тыс лари, $150 тыс и €50 ты. Как и все олимпийские чемпионы, получил миллион лари госпремии за золото в Париже.



Мариам Квривишвили №12

Уже была депутатом парламента, замминистра экономики. Муж — управляющий директор «Аджара Групп». Супруги акционеры нескольких компаний, владеют четырьмя квартирами, коммерческой недвижимостью и участком земли в Тбилиси. На текущих счетах 331 тыс лари, около $95 тыс, €43 тыс и 5 тыс фунтов стерлингов.



Эка Чичинадзе, №15

Известна как подруга жены Бидзины Иванишвили. Муж — художник Никуша Шенгелая, сын известных артистов Софико Чиаурели и Георгия Шенгелая. Две квартиры, три земельных участка в Тбилиси, три машины. На счетах около $318 тысяч, 345 тыс лари.



Шота Берекашвили №16

Решил пойти в депутаты вслед за женой, Байей Квициани. Владелец 50% доли одной из крупнейших девелоперских компаний «Белый квадрат» и «БК Холдинг». У супругов пять земельных участков и по одной квартире в Тбилиси и Бакуриани, и три машины на двоих. Сбережения хранят в долларах — 300 тыс, наличными еще 37 тыс лари и $40 тыс.



Заал Дугладзе №26

Идет в депутаты вторым сроком. У семьи дом в Тбилиси и несколько земельных участков в Кварели и Душети. Главные источники дохода — акции «Винной компании Дугладзе» и «Айси Инк», которыми владеет со своим братом и братом Бидзины Иванишвили. Годовой доход от компаний 848 053 лари. В декларации показал сбережения — $50 тыс и 150 тыс лари наличными.



Гоча Энукидзе №28

Четвертый раз становится депутатом, причем первые два раза представлял «Национальное движение». В процессе развода, на данный момент у семьи три квартиры и земельные участки во Мцхета, Амбролаури и Тбилиси. Владеет автомобилем Aston Martin, стоимостью 161 200 евро. Ему принадлежат акции различных компаний, в первую очередь, газораспределительных и в сфере электро-генерации. На счету 540 тыс лари и $53 тыс. Имеет в остатке 1020 акций Tesla после того, как продал еще столько же в прошлом году.



Илиа Инджиа, №30

Cын депутата и бывшего министра связи Фридона Инджиа, акционер более 10 компаний. Квартиры в Тбилиси, России и Турции, около 50 тыс кв метров земли в Каспском муниципалитете. Есть яха, четыре автомобиля, шесть мотоцикла и коллекция огнестрельного оружия. Деньги предпочитает хранить наличными: $100 тыс и 200 тыс лари, в банке всего $3500 и около 20 тыс лари.



Антон Оболашвили №37

Вместе с женой владеет квартирами в Тбилиси и Бакуриани, и земельными участками в муниципалитете Адигени. В феврале попал в антикоррупционное расследование студии «Монитор», которая нашла две его квартиры в Дубае стоимостью более $3 млн — после этого включил их в декларацию. Также ему принадлежат квартира и гараж в Париже, стоимостью 1,2 млн евро. В коллекции три автомобиля, в том числе PORSHE-CAYENE ($127 тыс) и три единицы раритетных часов. Основной источник семейного дохода — дивиденды компании «Глобал Фарм». В банке хранит $180 тыс, €110 тыс и 60 тыс лари. Еще несколько десятков тысяч долларов, евро и лари — в виде наличных.



Георгий Хахубия №47

Сын бывшего депутата Ираклий Хахубиа, из Поти. Вместе с женой владеет акциями различных компаний, годовой доход составил 900 тыс лари. Также 400 тыс долларов подарили супругам их мамы. Два жилых дома и четыре квартиры, земельный участок в Тбилиси. Также недвижимость в муниципалитетах Поти, Батуми, Боржоми и Чохатаури. Погасил четыре ипотеки и получил в наследство 50 000 долларов.



Виктор Саникидзе №58

В прошлом известный баскетболист, ныне президент Федерации баскетбола Грузии. Два жилых дома в Тбилиси, два гаража и земельный участок во Мцхета, и новая покупка жены — две квартиры и два гаража за миллион лари и $200 тыс. На счетах в Европе более $238 тысяч и €27 тыc, наличными около 60 тыс лари.



Бежан Цакадзе №76

Второй депутатский срок. Владеет квартирами в Киеве, Тбилиси, Зестафони и земельными участками общей стоимостью более 10 млн лари. Показал в декларации коллекцию картин, среди которых, как утверждает, есть работа Иосифа Сталина. Владеет акциями различных компаний. На счету в банке всего 2 тыс лари, но наличными сбережения около 45 тыс в национальной валюте.



Иско Дасен №78

В третий раз идет в парламент, при этом один из самых молчаливых депутатов. Семь земельных участков в Тбилиси. Жена — владелец векселя «Лидер Кредит» на $150 тыс. На счету $235 тысяч и около 120 тыс лари.



Ираклий Кирцхалиа №86

Второй раз становится депутатом. На имя мужа и жены зарегистрировано несколько домов и квартир в Тбилиси, земли в муниципалитете Мцхета. Сумма выплаченного налога на имущество – 35 600 лари создает представление о масштабах. Семья депутата владеет тремя автомобилями: MERCEDES-BENZ AMG G 63, PORSCHE MACAN S и TOYOTA CAMRY HYBRID. На счету 660 тысяч лари и наличные сбережения $123 тыс. Источники дохода: зарплата и подарок от отца: $185 тысяч и 137 тыс лари.



Георгий Барвенашвили №87

Тоже идет на второй срок. В свое время занял место в парламенте после того, как кресло освободил нынешний премьер Ираклий Кобахидзе. Квартира, два дома и земельные участки в Тбилиси. Также земельные участки и дом во Мцхета. Собирает дорогие часы, уже восемь штук, на $439 400. Активно покупает биткоины и эфириум, на $3 350 660. Источник дохода — компания «Оди». В 2020 году пожертвовал «Грузинской мечте» 60 тыс лари, а до этого столько же — на кампанию Саломе Зурабишвили, когда ее продвигала партия власти.



* Источник: грузинская служба «Радио Свобода» , финансовые декларации в открытом доступе.



Источник: Новости - Грузия

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