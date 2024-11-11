

Дональд Трамп представит на пост посла США в ООН кандидатуру Элис Стефаник

11.11.2024 19:00





Дональд Трамп выдвинет кандидатуру Элис Стефаник на пост посла США в ООН, - заявил избранный президент США Дональд Трамп CBS News.



Избранный президент США отметил, что Элис Стефаник, которая с 2021 года является председателем конференции Республиканской партии в Палате представителей США, сильный и умный борец за политику «Америка прежде всего».



Элис Стефаник подтвердила, что приняла предложение Дональда Трампа на указанную должность.



«Для меня большая честь принять предложение президента Трампа стать в его кабинете послом США в ООН. В разговоре с президентом Трампом я отметила, как благодарна принять его номинацию, и с нетерпением жду поддержки своих коллег в Сенате США», - сказала Элис Стефаник.



Элис Стефаник должна быть утверждена на должность Сенатом США.





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