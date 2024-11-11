

Грета Тунберг: Грузия заслуживает справедливых и демократических выборов

11.11.2024 21:08





Грузия заслуживает справедливых и демократических выборов, - об этом заявила шведская эко-активистка Грета Тунберг на организованной ею акции в Тбилиси.



«Грузия заслуживает справедливых и демократических выборов. Это так просто», - сказала Грета Тунберг.



Кроме того, эко-активистка рассказала о цели организованной ею акции и об изменениях климата. По словам Тунберг, климатическая справедливость невозможна без социальной справедливости, она также отметила, что присоединится к митингу перед парламентом с лозунгом «Мы - Европа».



«Мы не сможем добиться климатической справедливости без социальной справедливости. Этот протест против репрессивного авторитарного режима Азербайджана, конкретно против конференции по изменению климата, а также за справедливость и демократию во всем регионе Кавказа», - заявила шведская активистка.



Шведская эко-активистка Грета Тунберг вместе с другими активистами присоединилась к акции перед зданием парламента на проспекте Руставели.



Для справки, ранее шведская эко-активистка протестовала на площади Свободы против проходящей в Азербайджане конференции по изменению климата. По словам активистов, проводить эту конференцию в Азербайджане нельзя, поскольку он является авторитарной страной, где преследуется критически настроенное гражданское общество. Граждане собираются на проспекте Руставели с 19:00, протестуя против результатов парламентских выборов 26 октября.





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