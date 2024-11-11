

К акции «Мы – Европа» в Тбилиси присоединились председатели комитетов по международным отношениям 8 стран ЕС

11.11.2024 21:13





На проспекте Руставели в Тбилиси началась акция под лозунгом «Мы – Европа».



Сегодняшняя акция открылась гимнами Грузии и Евросоюза.



Участники митинга намерены еще раз громко сказать миру: «Грузия – это Европа!».



К акции на проспекте Руставели уже присоединились председатели комитетов по международным отношениям 8 стран Евросоюза, которые находятся с визитом в Грузии.



После выступлений представителей грузинских оппозиционных партий и гражданского общества к собравшимся обратятся председатели комитетов парламентов 8 стран.



Участники протеста не признают результаты парламентских выборов и, соответственно, легитимацию парламента и требуют назначения повторных выборов.





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