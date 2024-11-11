

Михаэль Рот: Мы друзья свободной и демократической Грузии

11.11.2024 23:44





Мы не враги, мы друзья, - заявил председатель по международным отношениям парламента (Бундестага) Германии Михаэль Рот во время выступления на акции протеста в Тбилиси.



«Мы рады снова быть здесь, в Тбилиси, в настоящей столице Европы. Я знаю, что некоторые в вашей стране, особенно в правительстве и правящей партии, не рады нашему визиту, но мы не враги, мы друзья. Мы друзья свободной и демократической Грузии, в сердце Европы, это ваше место, которое вы заслуживаете», - сказал Михаэль Рот.



Рот отметил, что их критикуют за вмешательство во внутренние дела страны.



«Вмешательство ли - встретиться с президентом вашей страны? С храброй женщиной, верной Европе, которая борется с вами вместе за будущее вашей страны? Вмешательство ли - встречаться с вами, гражданами гордой страны, борющимися за европейские ценности, демократию, свободные и справедливые выборы? Дело не касается вмешательства, а общего будущего в единой Европе, и именно поэтому мы здесь», - сказал Михаэль Рот.





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