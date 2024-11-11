

Жигимантас Павиленис: Кто-то пытается отобрать вашу свободу, вашу демократию

11.11.2024 23:45





Боритесь за ваше членство в Евросоюзе и НАТО и помните, что не существует «пути Орбана» в ЕС! - Не существует российской мечты, есть европейская мечта, и вы - часть этой Европы!, - так обратился к собравшимся на проспекте Руставели вице-спикер парламента Литвы Жигимантас Павиленис.



Он призвал участников акции бороться за свободу, демократию и страну.



"Кто-то пытается отнять вашу свободу, вашу демократию, вашу страну, ваше членство в Евросоюзе и НАТО. Боритесь за вашу свободу, за вашу демократию, за вашу страну. Боритесь за членство в Евросоюзе и НАТО и помните, что не существует «пути Орбана» для вступления в ЕС. Не существует российской мечты, есть европейская мечта, и вы - часть этой Европы! Есть эстонский путь, путь Балтии, польский путь, немецкий путь, французский путь. Вы должны быть лучшими, чтобы войти в Европу. Вы должны иметь план, запланируйте его. Работайте на этим, ведь никому это даром не дается. Свобода не дается никому просто так, ее нужно заслужить тяжелым 24-часовым трудом и мы будем с вами на этом пути. Вы - Европа!" - сказал Павиленис.





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