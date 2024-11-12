

Михаэль Рот: Я был категорически против приостановления безвизового режима, но поменял свою позицию

12.11.2024 10:52





В Евросоюзе многие правительства, но не все, уже рассматривают приостановление безвизового режима для Грузии - Я был категорически против приостановления безвизового режима, но поменял свою позицию. Это самый важный инструмент, который мы имеем, чтобы передать Тбилиси четкий посыл прекратить антидемократическую политику! – указанное заявление в интервью телекомпании «Палитраньюс» сделал председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот.



По его словам, правительство Грузии должно пересмотреть цену, так как страна не может жить в двух мирах.



«Вспомните, когда я давал вам последнее интервью, я был категорически против приостановления безвизового режима, но поменял свою позицию, и мне сейчас нелегко. Я знаю, что за это и мои друзья должны будут заплатить высокую цену, но это самый важный инструмент, который мы имеем, чтобы передать Тбилиси четкий посыл прекратить антидемократическую политику. Вернитесь на прежний путь. Сближайте свою страну с Евросоюзом. Мы вам помогаем, поддерживаем. Правительство Грузии должно пересмотреть цену. Поэтому я очень надеюсь, что мы сможем избежать такую ситуацию, так как знаю, что в Евросоюзе многие правительства, но не все, уже рассматривают приостановление безвизового режима для Грузии», – заявил Рот.





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