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Российская полиция займется «сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей»
12.11.2024 12:15
МВД России подготовило указ президента, согласно которому, в задачи российской полиции предложено добавить сохранение и укрепление «традиционных российских ценностей». Документ размещен на портале нормативных правовых актов.
В положение о задачах МВД, утвержденное президентом РФ, предлагается внести дополнение с таким текстом: «Осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Проект указа разработан во исполнение плана мероприятий по реализации в 2024–2026 годах «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который был утвержден правительством в июле 2024 года.
Каким образом МВД будет заниматься «сохранением и укреплением традиционных ценностей», не сообщается.
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