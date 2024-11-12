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Российская полиция займется «сохранением ‎и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей»


12.11.2024   12:15


МВД России подготовило указ президента, согласно которому, в задачи российской полиции предложено добавить сохранение и укрепление «традиционных российских ценностей». Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

В положение о задачах МВД, утвержденное президентом РФ, предлагается внести дополнение с таким текстом: «Осуществление деятельности, направленной на сохранение ‎и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Проект указа разработан ‎во исполнение плана мероприятий по реализации в 2024–2026 годах «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который был утвержден правительством в июле 2024 года.

Каким образом МВД будет заниматься «сохранением и укреплением традиционных ценностей», не сообщается.


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