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Дональда Трампа заинтересовали два пункта «плана победы» Владимира Зеленского - FT
12.11.2024 14:13
Как пишет Financial Times, два пункта «плана победы» Владимира Зеленского вызвали интерес Дональда Трампа.
Как указано в статье, избранный президент США Дональд Трамп в сентябре на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил интерес к двум пунктам его «плана победы».
Один из них предполагает замену части американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими войсками после окончания войны.
Второе предложение, изначально разработанное союзником Трампа, сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, подразумевает разделение критически важных природных ресурсов Украины с западными партнерами.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, после встречи Дональд Трамп проявил «интерес» к этим двум пунктам.
Кроме того, в статье отмечается, что представители украинского бизнес-сообщества ведут переговоры с правительством, чтобы предложить Дональду Трампу полномочия «инвестиционного скрининга», что позволит ему фактически выбирать, кто сможет вести бизнес в стране.
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