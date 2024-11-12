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Кобахидзе принимает участие в 29-й конференции ООН по климату, проходящей в Баку


12.11.2024   14:40


Премьер-министр Грузии принимает участие в работе 29-й конференции ООН по климату (COP29), проходящей в Баку. По информации правительства Грузии, гостей-участников конференции встречали генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

„Премьер-министр Грузии принял участие в сессии открытия конференции и встрече глав государств и правительств высокого ранга.

Традиционно участники конференции провели совместную фото-сессию.

В рамках конференции также запланировано выступление Ираклия Кобахидзе, а также в панельных дискуссиях, которые в формате круглого стола будут посвящены разным темам“, - говорится в информации.


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