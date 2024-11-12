

Кобахидзе: Грузия остается приверженной идее преодоления климатического кризиса

12.11.2024 15:12





«Грузия остается приверженной идее преодоления климатического кризиса и продолжает принимать эффективные меры для поддержки позитивных изменений», — пишет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети X.



Как отмечает глава правительства, проходящая в Баку конференция ООН по изменению климата является важным событием для региона Южного Кавказа.



«Для меня большая честь участвовать в проходящей в Баку конференции ООН по изменению климата. Это важное событие для региона Южного Кавказа. Вместе с нашими партнерами мы обсудили вызовы, возникающие в результате изменения климата, и пути их эффективного решения для обеспечения устойчивого будущего. Грузия остается приверженной идее преодоления климатического кризиса и продолжает принимать эффективные меры для поддержки позитивных изменений», — отмечает премьер-министр.







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