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Кобахидзе: Грузия остается приверженной идее преодоления климатического кризиса
12.11.2024 15:12
«Грузия остается приверженной идее преодоления климатического кризиса и продолжает принимать эффективные меры для поддержки позитивных изменений», — пишет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети X.
Как отмечает глава правительства, проходящая в Баку конференция ООН по изменению климата является важным событием для региона Южного Кавказа.
«Для меня большая честь участвовать в проходящей в Баку конференции ООН по изменению климата. Это важное событие для региона Южного Кавказа. Вместе с нашими партнерами мы обсудили вызовы, возникающие в результате изменения климата, и пути их эффективного решения для обеспечения устойчивого будущего. Грузия остается приверженной идее преодоления климатического кризиса и продолжает принимать эффективные меры для поддержки позитивных изменений», — отмечает премьер-министр.
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