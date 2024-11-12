

Кобахидзе принял участие в заседании в формате круглого стола - Energy: Advancing Climate Mitigation Action

12.11.2024 16:39





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял участие в заседании в формате круглого стола Energy: Advancing Climate Mitigation Action в рамках 29-й Конференции ООН по изменению климата в Баку.



В своем выступлении глава правительства остановился на шагах, которые предпринимает Грузия для преодоления проблем, вызванных изменением климата.



Ираклий Кобахидзе отметил, что страна расширяет использование возобновляемых источников энергии, повышает энергоэффективность и в соответствии с политикой глобальных целей по борьбе с изменением климата осуществляет законодательные реформы и инвестиции в зеленые технологии.



Премьер-министр рассказал о действующем в Грузии законе о возобновляемой энергетике, целью которого является усиление направления возобновляемой энергетики.



В своем выступлении глава правительства также акцентировал внимание на важности черноморской подводной электропередачи и оптоволоконных кабелей, которые помогут укрепить связь и передать возобновляемую энергию из стран Южного Кавказа в Европейский союз, снизить зависимость от одного поставщика и диверсифицировать энергетический портфель.



По словам Ираклия Кобахидзе, согласно национальному плану действий, правительство Грузии продолжит предпринимать шаги, в результате которых 27,4 процента общего производства электроэнергии в стране будет получено из возобновляемых источников энергии, выбросы углекислого газа будут сокращены и энергоэффективность будет значительно повышена.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





