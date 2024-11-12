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Боррель: «Грузии нужны серьезные изменения даже для того, чтобы по-прежнему считаться кандидатом на вступление в ЕС»


12.11.2024   17:05


По мнению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Грузии нужны серьезные изменения даже для того, чтобы по-прежнему считаться кандидатом на вступление в Европейский Союз.

Об этом Борель заявил в интервью «Европейской правде» данном в ходе его визита в Киев. Как заявил политик, что не видит никакого сходства между Грузией и Украиной.

Президент и правительство Украины полностью вовлечены в процесс членства в Европейском Союзе, равно как и украинское общество. Нет сомнений, что ваша страна хочет стать членом Европейского Союза. А членство Украины в ЕС является самым серьезным обязательством или гарантией безопасности, которую мы можем предложить Украине.

В случае с Грузией это, конечно, не так.

Мы говорили грузинским правителям, грузинскому правительству, что они отклоняются от европейского пути. И если они хотят быть членами Евросоюза, им придется изменить принятый ими закон, исправить очевидные на выборах проблемы, вернуться на путь истинный.

Им нужны серьезные изменения даже для того, чтобы по-прежнему считаться кандидатом на вступление в Европейский Союз», — приводит издание слова Жозепа Борреля.

После принятия «Грузинской мечтой» антидемократических законов процесс присоединения Грузии к Евросоюзу был де-факто приостановлен. Европейская комиссия не рекомендовала начинать переговоры о вступлении Грузии до тех пор, пока не будут отменены законы «О прозрачности иностранного влияния» и «О семейных ценностях» и правительство не изменит свой нынешний курс.


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