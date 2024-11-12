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Боррель: «Грузии нужны серьезные изменения даже для того, чтобы по-прежнему считаться кандидатом на вступление в ЕС»
12.11.2024 17:05
По мнению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Грузии нужны серьезные изменения даже для того, чтобы по-прежнему считаться кандидатом на вступление в Европейский Союз.
Об этом Борель заявил в интервью «Европейской правде» данном в ходе его визита в Киев. Как заявил политик, что не видит никакого сходства между Грузией и Украиной.
Президент и правительство Украины полностью вовлечены в процесс членства в Европейском Союзе, равно как и украинское общество. Нет сомнений, что ваша страна хочет стать членом Европейского Союза. А членство Украины в ЕС является самым серьезным обязательством или гарантией безопасности, которую мы можем предложить Украине.
В случае с Грузией это, конечно, не так.
Мы говорили грузинским правителям, грузинскому правительству, что они отклоняются от европейского пути. И если они хотят быть членами Евросоюза, им придется изменить принятый ими закон, исправить очевидные на выборах проблемы, вернуться на путь истинный.
Им нужны серьезные изменения даже для того, чтобы по-прежнему считаться кандидатом на вступление в Европейский Союз», — приводит издание слова Жозепа Борреля.
После принятия «Грузинской мечтой» антидемократических законов процесс присоединения Грузии к Евросоюзу был де-факто приостановлен. Европейская комиссия не рекомендовала начинать переговоры о вступлении Грузии до тех пор, пока не будут отменены законы «О прозрачности иностранного влияния» и «О семейных ценностях» и правительство не изменит свой нынешний курс.
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