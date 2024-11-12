

Часть оппозиции начала консультации по согласованию общего формата

12.11.2024 17:14





Сегодня, 12 ноября, часть оппозиции в Грузии провела консультации, чтобы согласовать общий формат взаимодействия. Встреча объединила представителей партий «Единое национальное движение», «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены».



По словам участников, это было сделано также по рекомендации иностранных партнеров, которые поддержали идею единой платформы или совета для структурированного представления оппозиции. Предполагается, что общая структура позволит вырабатывать согласованные позиции и координировать действия с зарубежными союзниками и грузинскими гражданами.



Глава «ЕНД» Тина Бокучава отметила, что обсуждение формата также пройдет с президентом Саломе Зурабишвили, подчеркнув важность единого голоса оппозиции в условиях, когда правительство оказывается в политической изоляции. Вчерашняя делегация встретилась с президентом, а также продолжила переговоры по этому вопросу, отметила Бокучава.



Лидер «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе добавил, что конкретный формат еще не определен, и обсуждаются различные варианты. Оппозиция стремится создать структуру, которая позволит говорить от имени всех ее групп, избегая множества разрозненных контактов.



Ираклий Купрадзе из «Сильной Грузии» также поддержал идею общей структуры, отметив, что это упростит общение как с международными партнерами, так и с гражданами Грузии. По его словам, роль президента также будет важна в этой платформе.



Партия «Гахария для Грузии» на встрече не присутствовала, но в своем заявлении подтвердила, что это не исключает их участия в консультациях по формированию общего формата.





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