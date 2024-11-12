

Правящая партия отреагировала на визит делегации европейских парламентариев

12.11.2024 17:26





Представители «Грузинской мечты» отказались встретиться с делегацией депутатов, представляющих восемь стран Евросоюза, и заявили, что их визит в основном направлен на поддержку оппозиции и поэтому представляет собой вмешательство во внутренние дела страны.



Однодневный визит высокопоставленных депутатов из Германии, Франции, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии состоялся через несколько недель после выборов, прошедших 26 октября.



До начала встречам делегации в Тбилиси спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили опубликовал в социальной сети обширный пост, в котором говорится, что правящая партия не будет встречаться с европейскими парламентариями и причиной этого стало «проведение публичной кампании, направленной против правящей партии и в поддержку оппозиции некоторыми членами делегации».



Как и ожидалось, позицию Папуашвили разделили и другие лидеры и депутаты правящей партии.



Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, находившийся в Баку на конференции ООН по изменению климата, когда европейская делегация посетила Тбилиси, заявил, что дух визита «к сожалению, не служит национальным интересам нашей страны». Он обвинил «некоторых членов» делегации во вмешательстве в избирательную кампанию Грузии и нарушении избирательных принципов и отметил, что именно по этой причине власти «Грузинской мечты» отказались с ними встретиться. «Это не то отношение, которое должен иметь европейский политик к суверенной стране», — добавил он.



Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили заявил из Баку, что полностью разделяет пафос спикера Парламента. «Я уверен, что рано или поздно наши партнеры поймут и удостоверятся, что подобные вмешательства, подобное предвзятое отношение и подобное неуважение, которые мы часто видим и слышим, для нас неприемлемы», — сказал он.



Несмотря на то, что делегацию конкретно не упоминала, председатель Комитета по вопросам европейской интеграции Мака Бочоришвили написала в социальной сети: «Группы, действующие от имени оппозиции в Грузии, и их подстрекатели требуют срочно изобрести такой «международный» механизм», который вынудит выбранную грузинским народом «Грузинскую мечту» подарить им власть… Если где-то и сохранился «common sense», этим людям нужна помощь». Его пост последовал за встречами делегации с президентом Саломе Зурабишвили и оппозицией.



Генеральный секретарь «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал европейских высокопоставленных чиновников «бездельниками», которым, по его словам, лучше работать, а не ездить из страны в страну. По словам Каладзе, они не уважают государственность страны и грузинский народ.



Депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа, известный своими насмешливыми и унизительными высказываниями в адрес западных партнеров Грузии, предупредил: «Не вынуждайте меня звонить Трампу! Эти Жигимантасы и Роты, отправляйтесь в свои государства и присматривайте за своей страной, если вы им понадобитесь». Заркуа заявил, что целью визита делегации была поддержка «людей без Родины». Он имел в виду нескольких лидеров оппозиции.



Это не первый случай, когда «Грузинская мечта» и представители властей отказываются от встречи с западными партнерами страны.



Председатель Комитета по внешним связям немецкого бундестага Михаэль Рот, входивший в состав вчерашней делегации, получил отказ властей Грузии на встречу во время своего предыдущего визита 16 и 17 сентября в предвыборный период.



До этого, 4-6 сентября, когда делегация Бундестага посетила Грузию, они заявили, что представители властей «Грузинской мечты» «не наши время» встретиться с ними, и только председатель Комитета по внешним связям Парламента Грузии Николоз Самхарадзе нашел время для встречи.



Представитель Литвы Жигимантас Павиллионис, оценивая заявление Папуашвили об отказе встретиться с членами делегации, сказал, что это «советский» стиль поведения, когда власть не идет навстречу с теми, кто их критикует. «Я заметил эту тенденцию три-четыре года назад: с теми, кто критикует власть Грузии, не встречаются», — добавил он.



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