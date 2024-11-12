

В партии Гахария назвали ппопулизмом решение ЕНД и Коалиции за перемены отказаться от парламентских мандатов

12.11.2024 18:21





Такие популистские инициативы старого и нового "Нацдвижения" вызовут разочарование у избирателей – устроили спектакль по тому, чего не предусматривает закон, - указанное заявление в беседе с "Интерпрессньюс", комментируя обращение в ЦИК Грузии "Единства – Национального движения" и "Коалиции за перемены" об отказе от парламентских мандатов , сделала член партии "Гахария для Грузии" Анна Бучукури.



По её словам, такой неосмысленный спектакль не окажет никакого влияния на решение её партии.



Как отметила Бучукури, позиция партии "Гахария для Грузии" остается неизменной, и парламент 11-го созыва с их стороны не получит легитимации.



"Такие популистские инициативы со стороны обоих крыльев "Нацдвижения", то есть старого и нового "Нацдвижения", к сожалению, вызовут еще большее разочарование избирателей, по одной простой причине, что закон не предусматривает такую возможность. Конечно, со своей стороны, мы слушаем наших избирателей, уважаем их и последовательно следуем своему плану. Поэтому такой неосмысленный спектакль не окажет никакого влияния на решение её партии. Мы не раз публично заявляли о том, и я повторяю это сейчас, нашей легитимации этот парламент не получит", - заявила Бучукури.





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