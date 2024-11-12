

Посол Грузии вызван в Министерство иностранных дел Молдовы

12.11.2024 18:55





После заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе посол Грузии был вызван в Министерство иностранных дел Молдовы. Информацию распространяет внешнеполитическое ведомство Молдовы.



В частности, согласно заявлению, причиной вызова посла Грузии Давида Бочоришвили стало заявление грузинского премьера о выборах, состоявшихся в этой стране.



«Молдавская сторона выразила глубокое недовольство в связи с искаженной и ненадлежащей манерой, в которой премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем публичном выступлении касается европейской интеграции Молдовы и выборов, прошедших в нашей стране», - говорится в заявлении.



Напомним, что 7 ноября, комментируя нарушения в ходе парламентских выборов в Грузии, премьер заявил, что «если, где и были проблемы, то это в Молдове».





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