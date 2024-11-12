

ЦИК: закон не предусматривает отмены регистрации — партии прибегли к манипуляции

12.11.2024 21:00





ЦИК Грузии отреагировала на решения коалиций «Единство — Нацдвижение» и «За перемены», заявив, что они прибегли к манипуляции, так как избирательное законодательство и так не предусматривает отмены регистрации кандидатов в партийных списках до признания полномочий новоизбранных депутатов.



Это не происходит ни в случае обращения от имени всей партии, ни на основании индивидуального заявления.



ЦИК подчеркивает, что партии избрали путь манипулирования, которым, скорее всего, попытаются усилить давление на ЦИК, поскольку «прекрасно осознают, что это невозможно по закону».



«Они выбрали путь манипуляций в этом плане, а также в оценке выборов. Таким образом, скорее всего, они пытаются усилить давление на ЦИК.



Избирательная администрация, как и во всех других случаях, будет тщательно соблюдать закон в этом отношении.



Чтобы проинформировать общественность, мы уточним, что согласно статье 120 Избирательного кодекса, партия, участвующая в выборах, имеет право отменить свое решение о выдвижении кандидата в члены парламента по партийному списку только после признания полномочий избранных депутатов.



Также кандидат в члены парламента Грузии может снять свою кандидатуру из партийного списка после признания полномочий избранных депутатов, для чего он должен обратиться в ЦИК с соответствующим заявлением», — говорится в заявлении ЦИК.



Напомним, коалиции «Единство — Национальное движение» и «За перемены» обратились к ЦИК с требованием не регистрировать их и отказались от парламентских мандатов.







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