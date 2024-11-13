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Трамп выдвинул Илона Маска на пост главы «Департамента эффективности правительства» - CNN
13.11.2024 10:35
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят «Департамент эффективности правительства», сообщает CNN.
«Вместе эти два замечательных американца проложат путь моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», - заявил Трампа.
По его словам, работа департамента завершится не позднее 4 июля 2026 года.
«Меньшее правительство, с большей эффективностью и меньше бюрократии, будет идеальным подарком Америке к 250-летию принятия Декларации независимости. Я уверен, что они добьются успеха!», - сказал Трамп.
По словам Илона Маска, новое ведомство будет шокирующим для тех, кто занимается растратой государственных ресурсов.
В состав компаний предпринимателя-миллиардера Илона Маска входят компания по производству электромобилей Tesla, платформа социальных медиа X и ракетная компания SpaceX.
Рамасвами — основатель фармацевтической компании, который баллотировался в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, но позже выбыл из гонки и поддержал Дональда Трампа.
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