

Трамп выдвинул Илона Маска на пост главы «Департамента эффективности правительства» - CNN

13.11.2024 10:35





Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят «Департамент эффективности правительства», сообщает CNN.



«Вместе эти два замечательных американца проложат путь моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», - заявил Трампа.



По его словам, работа департамента завершится не позднее 4 июля 2026 года.



«Меньшее правительство, с большей эффективностью и меньше бюрократии, будет идеальным подарком Америке к 250-летию принятия Декларации независимости. Я уверен, что они добьются успеха!», - сказал Трамп.



По словам Илона Маска, новое ведомство будет шокирующим для тех, кто занимается растратой государственных ресурсов.



В состав компаний предпринимателя-миллиардера Илона Маска входят компания по производству электромобилей Tesla, платформа социальных медиа X и ракетная компания SpaceX.



Рамасвами — основатель фармацевтической компании, который баллотировался в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, но позже выбыл из гонки и поддержал Дональда Трампа.





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