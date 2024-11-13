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Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США
13.11.2024 10:56
Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны США. Хегсет — ведущий Fox News и ветеран армии.
Пита Хегсет баллотировался в Сенат от штата Миннесота в 2012.
«Пит сильный, умный и искренне верит в принцип «Америка прежде всего». С Питом во главе враги Америки предупреждены — наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — заявил Дональд Трамп в своем заявлении.
Хегсет служил в Ираке и Афганистане.
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