

Трамп выдвинул кандидатуру экс-главы Нацразведки США Рэтклиффа на пост директора ЦРУ

13.11.2024 11:01





Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джона Рэтклиффа, бывшего директора Национальной разведки, на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает BBC.



«Джон Рэтклифф всегда был борцом за правду и честность с американским народом», — заявил Трамп.



Джон Рэтклифф, бывший конгрессмен от Техаса, занимал пост директора Национальной разведки США в 2020–2021 годах при администрации Трампа.





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