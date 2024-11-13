

В ноябре судьи первой и второй инстанции получат значительные надбавки к зарплате

13.11.2024 11:11





Почти 700 000 лари получат некоторые судьи первой и второй инстанции в ноябре в качестве надбавки к зарплате. Соответствующее решение принято в Высшем совете юстиции, сообщают в движении «Судебный дозорный».



Если точнее некоторые судьи получат до 50% от ежемесячного оклада в качестве надбавки, что в общей сложности составляет 685 750 лари.



Высший совет юстиции принял решение о назначении доплаты 11 ноября 2024 года:



Председатель Апелляционного суда – 5800 лари;

Заместитель председателя Апелляционного суда – 5600 лари;

Председатель палаты (коллегии) Апелляционного суда – 5300 лари;

Судья Апелляционного суда – 5000 лари;

Председатель районного (городского) суда – 4600 лари;

Председатель коллегии районного (городского) суда – 4300 лари;

Судья районного (городского) суда, судья-магистрат – 4000 лари.





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