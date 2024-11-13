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В ноябре судьи первой и второй инстанции получат значительные надбавки к зарплате
13.11.2024 11:11
Почти 700 000 лари получат некоторые судьи первой и второй инстанции в ноябре в качестве надбавки к зарплате. Соответствующее решение принято в Высшем совете юстиции, сообщают в движении «Судебный дозорный».
Если точнее некоторые судьи получат до 50% от ежемесячного оклада в качестве надбавки, что в общей сложности составляет 685 750 лари.
Высший совет юстиции принял решение о назначении доплаты 11 ноября 2024 года:
Председатель Апелляционного суда – 5800 лари;
Заместитель председателя Апелляционного суда – 5600 лари;
Председатель палаты (коллегии) Апелляционного суда – 5300 лари;
Судья Апелляционного суда – 5000 лари;
Председатель районного (городского) суда – 4600 лари;
Председатель коллегии районного (городского) суда – 4300 лари;
Судья районного (городского) суда, судья-магистрат – 4000 лари.
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