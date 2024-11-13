

Бежашвили: Члены списков всех четырех оппозиционных партий должны просить ЦИК не регистрировать их депутатами

13.11.2024 11:12





Один из лидеров «Национального движения единства» Леван Бежашвили поясняет, в каком случае у парламента Грузии не будет легитимации.



Как пишет Бежашвили в «Фейсбуке», согласно конституции, для легитимизации парламента необходимо признание полномочий по меньшей мре 100 депутатов, депутаты же должны быть зарегистрированы ЦИК. По его словам, члены списков всех четырех оппозиционных партий должны обратиться в ЦИК с просьбой не регистрировать их в качестве избранных депутатов против их воли.



«Согласно Конституции, для легитимизации парламента необходимо признание полномочий по меньшей мре 100 депутатов.



Полномочия депутатов признаются на основании сводного протокола ЦИК - ЦИК должна зарегистрировать/подтвердить избрание минимум 100 депутатов.



Какова наша цель? Цель в том, чтобы выборы не имели легитимации.



Соответственно, члены списков всех четырех оппозиционных партий должны обратиться в ЦИК с просьбой не регистрировать их как избранных депутатов, против их воли.



В этом случае 89 депутатов «Грузинской мечты» останутся одни, а парламент останется без легитимации.



В ином случае ЦИК примет итоговый протокол, и на его основании будут признаны полномочия 150 депутатов. Отказ от мандатов после этого будет лишь отказом от мандатов, а не делегитимацией парламента, укомплектованного на основании фальсифицированных выборов.



Тот, кто говорит, что такой процедуры не существует, лжет.



Ответ в Конституции (не обязательно писать все в Избирательном кодексе), это конституционный принцип, что нельзя заставить человека занимать какую-либо должность против его воли. Соответственно, невозможно признать его полномочия, если он заранее отказывается.



Таким образом, покажем единство и делегитимизируем сфальсифицированный парламент», - заявил Леван Бежашвили.





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