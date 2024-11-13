

Посол Евросоюза встречается с представителями неправительственного сектора

13.11.2024 12:31





Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский встречается с представителями неправительственного сектора в связи с октябрьскими парламентскими выборами. Встреча проходит в посольстве ЕС.



По словам руководителя «Справедливых выборов» Нино Долидзе, все доказательства, которые отразили наблюдатели 26 октября, будут переданы послу.



«Послу предоставлены все доказательства и оценки, которые мы сделали, но теперь это будет личная встреча, чтобы представить другие детали и ответить на его вопросы, потому что очень важно, чтобы посол ЕС знал все детально», - сказала Нино Долидзе.





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