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Посол Евросоюза встречается с представителями неправительственного сектора


13.11.2024   12:31


Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский встречается с представителями неправительственного сектора в связи с октябрьскими парламентскими выборами. Встреча проходит в посольстве ЕС.

По словам руководителя «Справедливых выборов» Нино Долидзе, все доказательства, которые отразили наблюдатели 26 октября, будут переданы послу.

«Послу предоставлены все доказательства и оценки, которые мы сделали, но теперь это будет личная встреча, чтобы представить другие детали и ответить на его вопросы, потому что очень важно, чтобы посол ЕС знал все детально», - сказала Нино Долидзе.


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