|
|
|
Посол Евросоюза встречается с представителями неправительственного сектора
13.11.2024 12:31
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский встречается с представителями неправительственного сектора в связи с октябрьскими парламентскими выборами. Встреча проходит в посольстве ЕС.
По словам руководителя «Справедливых выборов» Нино Долидзе, все доказательства, которые отразили наблюдатели 26 октября, будут переданы послу.
«Послу предоставлены все доказательства и оценки, которые мы сделали, но теперь это будет личная встреча, чтобы представить другие детали и ответить на его вопросы, потому что очень важно, чтобы посол ЕС знал все детально», - сказала Нино Долидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна