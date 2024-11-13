

Кобахидзе: Президентские выборы в Грузии могут пройти в начале января

13.11.2024 12:56





Выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в начале января 2025 года.



Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в кулуарах COP29 в Баку.



"Будут подведены итоги парламентских выборов, и на десятый день после этого пройдет первое заседание парламента. После этого начнется парламентская жизнь, и вскоре, предположительно в начале января, состоятся президентские выборы. После этого состоится инаугурация президента", - отметил он.





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