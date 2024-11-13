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Неправительственной сектор представил послу ЕС подробности нарушений на выборах
13.11.2024 13:13
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский встречается с представителями третьего сектора в офисе представительства Евросоюза. На встрече дипломат намерен обсудить с правозащитниками результаты расследования нарушений выборов 2024 года.
Одна из участниц встречи председатель организации «Справедливые выборы» Нино Долидзе, еще её до начала заявила журналистам:
«Послу предоставлены все доказательства и оценки, которые мы собрали, но теперь это будет личная встреча, чтобы представить дополнительные детали и ответить на его вопросы, потому что очень важно, чтобы посол ЕС знал все в подробно – это (нарушения) многократное голосование, голосование за кого-то другого, непроведение процесса маркировки, ограничение прав наблюдателей, в том числе действия, предпринятые в предвыборный период, которые повлияли на день выборов: конфискация удостоверений личности», — сказала Нино Долидзе.
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