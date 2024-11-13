

Советником Трампа по национальной безопасности будет конгрессмен Майк Уолтц

13.11.2024 13:14





Избранный президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что выбрал на роль советника по национальной безопасности в своей будущей администрации бывшего офицера спецназа, конгрессмена Майка Уолтца.



В 2020 году Майк Уолтц стал соавтором доклада Республиканского исследовательского комитета (RSC) о стратегии национальной безопасности. В этом докладе Бидзина Иванишвили, основатель партии «Грузинская мечта», был охарактеризован как «близкий союзник Путина».



Доклад призывал к усилению мер по поддержке НАТО, укреплению союзов и демократических партнеров, таких как Украина и Грузия, которые столкнулись с агрессией со стороны России. Он критиковал существующие санкции против России за недостаточную проработку вопроса о «зарубежных соратниках Путина», особо упомянув Иванишвили:



«Бидзина Иванишвили, самый богатый человек в Грузии, является близким союзником Путина и участвует в дестабилизации Грузии в интересах России».





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