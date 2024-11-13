

Мэрия Тбилиси проведет восстановительные работы Дворца спорта

13.11.2024 13:23





В ближайшее время начнутся восстановительные работы Дворца спорта. Как заявил сегодня на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, нынешнее состояние здания и прилегающей территории не является удовлетворительным.



«Дворец спорта на протяжении десятилетий является важнейшим объектом для нашего города. Исторически он был одной из главных арен для проведения спортивных, культурных и общественных мероприятий. Здание Дворца спорта является собственностью муниципального предприятия, которое на основании договора 2007 года передано компании «Лоджик Групп» с правом управления им. Нынешнее состояние Дворца спорта неудовлетворительное, слишком много проблем и недостатков. Поэтому он нуждается в ремонте и восстановлении. Условия указанного контракта уже не соответствуют современным стандартам», — заявил Каха Каладзе.



Что касается работ, по словам мэра Тбилиси, будут благоустроены все основные помещения, что подразумевает обустройство напольного покрытия, сидений, стен, посетителей, помещений для передвижения, гардеробных, VIP-входа, мебели и других помещений.



«Учитывая, что Дворец спорта – историческое здание, исторические материалы будут максимально сохранены, особенно облицовка из натурального камня. Дворец спорта будет оснащен необходимым для его многоцелевого назначения оборудованием и системами», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, в рамках проекта также планируется восстановить историческую функцию рекреационных и открытых пространств вокруг Дворца спорта.





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