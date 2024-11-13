

Совместные иски «Сильной Грузии», «Единства – Национального движения» и АМЮГ против ЦИК рассматриваются в суде

13.11.2024 13:31





Совместные иски «Сильной Грузии», «Единства национального движения» и АМЮГ против ЦИК рассматриваются в Тбилисском городском суде. Иски касаются итогов парламентских выборов 26 октября. Партии требуют аннулирования итоговых протоколов окружных избирательных комиссий. Причиной этого они называют нарушение тайны голосования.



Председатель «Национального движения» Тина Бокучава заявила, что сегодня они представят суду доказательства.



«ЦИК совершенно незаконно и в нарушение договорных условий накануне заменил фирменные маркеры «Смартматик» на небрендовые, которые оставляли следы и нарушали право на тайну голосования. Это попытка похитить европейское будущее нашего страны, а судья Ивери Абашидзе вместе с другими пешками Иванишвили может войти в новейшую историю Грузии либо со светлой стороны истории, где он будет защищать конституцию нашей страны, закон и европейское будущее страны, либо помочь Иванишвили украсть украденные выборы», — заявила Бокучава.





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