

Эка Гигаури: Больше нет вопросов, что было много проблем и использовались различные схемы для фальсификации выборов

13.11.2024 14:02





Больше нет вопросов касательно того, что во время выборов было очень много проблем и использовались различные схемы для фальсификации выборов - наши западные партнеры хорошо информированы, и сегодня уже разговор о том, что может быть сделано, - заявила исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузия» Эка Гигаури после встречи с послом ЕС.



По ее словам, во время беседы с послом представителями третьего сектора отмечалось, что очень важно, чтобы граждане Грузии не примирились с этой несправедливостью.



«Мы говорили о выборах 26 октября. В принципе, на данном этапе можно сказать, что больше нет вопросов относительно того, что в день выборов было очень много проблем и что для фальсификации выборов использовались различные схемы. Наши западные партнеры хорошо информированы о том, что происходило в день выборов, и сегодня уже речь о том, что можно сделать и как нам двигаться дальше. С нашей стороны мы говорили о том, что, конечно, очень важно, чтобы граждане Грузии не примирились с этой несправедливостью. Конечно, мы будем продолжать бороться за европейское будущее Грузии как представители гражданского сектора и как граждане этой страны. Конечно, в Брюсселе также будут дискуссии по этому вопросу и конкретные решения...», - сказала Гигаури.





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