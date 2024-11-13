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Бокучава: Накануне выборов ЦИК незаконно заменила брендированные маркеры «Смартматик» на небрендированные


13.11.2024   14:05


По заявлению председателя «Единства - Национального движения» Тины Бокучава, сегодня в городском суде будут представлены доказательства, из которых следует, что «к выборам 26 октября ЦИК незаконно и с нарушением контрактных условий накануне заменила брендированные маркеры «Смартматик» на небрендированные маркеры, чем нарушилась тайна процедуры голосования».

Бокучава сделала это заявление СМИ в городском суде, где должно начаться рассмотрение трех совместных исков с требованием признать недействительными результаты парламентских выборов.

В частности, против ЦИК выступают «Единство - Национальное движение», «Сильная Грузия» и АМЮГ.

«Национальное движение» требует признания недействительными итоговых протоколов всех окружных комиссий, а значит, и полной недействительности результатов выборов, поскольку имело место тотальное нарушение трех конституционных принципов: тайны, свободного волеизъявления и всеобщности на всех участках. Наряду с этим мы представляем очень важные доказательства, в том числе то, что ЦИК совершенно незаконно и в нарушение контрактных условий накануне заменила брендированные маркеры «Смартматик» на небрендированные, которые мы сегодня представим суду в качестве доказательств наряду с другими доказательствами.

[Небрендинговые маркеры] оставляли тот след, на основании которого нарушались принципы тайности и, соответственно, свободы волеизъявления, что стало основанием для массового нарушения конституционных принципов», - заявила Бокучава.


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