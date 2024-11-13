

V-Dem: Нынешняя тенденция может превратить Грузию в автократическую страну

13.11.2024 14:59





По мнению V-Dem (Varieties of Democracy), продолжение наблюдающихся в Грузии тенденций может превратить ее в автократическую страну.



В отчете о демократии за 2024 год Института V-Dem Грузия определяется как близкая к автократизации в 2023 году, что означает, что она продемонстрировала признаки ухудшения демократии.



«В преддверии выборов 2024 года в Грузии правительственные репрессии против гражданского общества и политической оппозиции вызвали обеспокоенность по поводу демократического будущего страны», — указано в публикации.





По оценке V-Dem, предвыборные разногласия усугубили демократический кризис в Грузии, и если нынешняя тенденция сохранится, это может превратить Грузию в автократическую страну.



V-Dem публикует график, показывающий снижение четырех показателей демократии в Грузии с 2016 года: разжигание ненависти со стороны политических партий, дезинформация распространяемая внутри партий, политически мотивированные аресты, а также уровень проведения выборов.



Оценка, близкая к нулю на указанном графике, означает, что ситуация ухудшилась.



«Недостатки избирательного процесса, такие как опасения по поводу запугивания избирателей, нарушают свободу и справедливость выборов. Кроме того, премьер-министр Кобахидзе называет оппозицию «криминальной политической силой» и угрожает запретить оппозиционные партии, что свидетельствует об огрублении политического дискурса.



Клевета на продемократических протестующих и деятелей гражданского общества, представляющая их как иностранных агентов демонстрирует тактику дезинформации, применяемую государственными деятелями. Гражданские активисты, выражающие несогласие, все чаще подвергаются политическим арестам и обвинениям. Эта напряженность представляет собой риски для честности выборов», — говорится в оценке V-Dem.



V-Dem работает над оценкой показателей демократии почти во всех странах мира. Проект V-Dem определяет пять принципов демократии высокого уровня: электоральный, либеральный, партиципаторный, совещательный и эгалитарный, и собирает данные для измерения этих принципов.



Справка: Автократия — это форма государственного устройства, при котором высшая государственная власть прямо или косвенно принадлежит одному субъекту.





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